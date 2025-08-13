Horto de Barra do Piraí será revitalizado após anos de abandono

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, anunciou, nesta terça-feira (12), a revitalização do Horto Florestal do município. Localizada no bairro Química, a unidade de preservação ambiental tem cerca de 136 hectares e está abandonada há anos.

“O nosso Horto Municipal é um dos espaços públicos mais bonitos e arborizados de Barra do Piraí, poderia estar sendo utilizado como área de lazer e para abrigar projetos para o Meio Ambiente. Nós vamos mudar essa realidade. Em breve devolveremos este local aos barrenses”, disse a prefeita Katia Miki.

Com apoio do governador Cláudio Castro, já na próxima semana a equipe da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) começará a trabalhar na revitalização da área para posterior implementação do programa “Replantando Vidas”, uma iniciativa socioambiental da Cedae que, através do trabalho de egressos do sistema prisional, promove a manutenção e acompanhamento de áreas preservadas, plantio de mudas, beneficiamento de sementes e outras atividades.

O “Replantando Vidas” busca ressocializar pessoas privadas de liberdade, dando a elas oportunidade de capacitação, trabalho e renda, além de fomentar a preservação ambiental.

Também estiveram presentes ao anúncio o secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto; o assessor do Replantando Vidas, Almir Moura; o diretor de Desenvolvimento das Cidades da Cedae, Marco Aurélio Damato Porto; os vereadores Pedrinho ADL, Jeordane Perino e Elves Costa, além de outras autoridades.