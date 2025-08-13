quarta-feira, 13 agosto 2025
Horto de Barra do Piraí será revitalizado após anos de abandono

Revitalização do Horto Florestal contará com trabalho de egressos do sistema prisional através da Cedae

by alice couto

Foto: Redes Sociais

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, anunciou, nesta terça-feira (12), a revitalização do Horto Florestal do município. Localizada no bairro Química, a unidade de preservação ambiental tem cerca de 136 hectares e está abandonada há anos.

“O nosso Horto Municipal é um dos espaços públicos mais bonitos e arborizados de Barra do Piraí, poderia estar sendo utilizado como área de lazer e para abrigar projetos para o Meio Ambiente. Nós vamos mudar essa realidade. Em breve devolveremos este local aos barrenses”, disse a prefeita Katia Miki.

Com apoio do governador Cláudio Castro, já na próxima semana a equipe da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) começará a trabalhar na revitalização da área para posterior implementação do programa “Replantando Vidas”, uma iniciativa socioambiental da Cedae que, através do trabalho de egressos do sistema prisional, promove a manutenção e acompanhamento de áreas preservadas, plantio de mudas, beneficiamento de sementes e outras atividades.
O “Replantando Vidas” busca ressocializar pessoas privadas de liberdade, dando a elas oportunidade de capacitação, trabalho e renda, além de fomentar a preservação ambiental.

Também estiveram presentes ao anúncio o secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto; o assessor do Replantando Vidas, Almir Moura; o diretor de Desenvolvimento das Cidades da Cedae, Marco Aurélio Damato Porto; os vereadores Pedrinho ADL, Jeordane Perino e Elves Costa, além de outras autoridades.

 

 

