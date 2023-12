Hospitais de Volta Redonda, São Gonçalo, Araruama e Nova Iguaçu oferecem vagas para PCDs

Volta Redonda – Os Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Zilda Arns, em Volta Redonda e Roberto Chabo, em Araruama, além do Hospital Municipal da Posse e a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, promovem campanha de captação de trabalho para pessoas com deficiência (PCD) nesta semana. Serão oferecidas cerca de 100 vagas nas mais diferentes áreas.

A seleção será exclusiva para PCDs, que deverão apresentar laudo médico e currículo atualizados nos locais das ações. De acordo com a gerência de Recursos Humanos do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que administra as unidades, o processo de captação de talentos para as vagas em aberto será realizado por análise curricular e entrevista.

Em Volta Redonda, o Hospital Zilda Arns, disponibiliza vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico e auxiliar de farmácia, administrativo e de higiene e limpeza. Os interessados devem no dia 13 procurar a secretaria municipal da Pessoa com Deficiência na Avenida 17 de Julho, 20, Aterrado; e no dia 15, a Associação de Proteção e Amparo à Pessoa com Deficiência (Apadefi), na Avenida General Euclides de Figueiredo, 350. Os locais irão funcionar das 9h às 13h.

No Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, há vagas para as funções de maqueiro e de auxiliar administrativo e de higiene e limpeza. A ação de inscrição e entrevista acontece nesta quarta-feira (13), das 9 às 17 horas, na Primeira Igreja Batista de Araruama, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 900, Centro.

Para o Complexo Alberto Torres, que engloba os Hospital Alberto Torres e a UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e o Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí, há vagas exclusivas para PCDs nas áreas de técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, maqueiro e farmácia, almoxarifado e manutenção. O processo acontece nos dias 12 e 14, das 9 às 17 horas, na Universidade Salgado de Oliveira, localizada na Rua Lambari, em Trindade.

Nas unidades de Nova Iguaçu há cargos disponíveis para técnico de enfermagem e auxiliares de rouparia, administrativo e farmácia no Hospital da Posse e para maqueiro e auxiliar administrativo e de higiene e limpeza na Maternidade Mariana Bulhões. A ação nestas unidades acontece nos dias 12 e 13, das 9 às 17 horas, na Vila Olímpica, situada na Rua Governador Portela, no Centro.