Hospital da Cruz Vermelha em Barra do Piraí tem dia dedicado aos servidores

Barra do Piraí – Os funcionários do Hospital Cruz Vermelha de Barra do Piraí, tiveram um dia dedicado aos cuidados à saúde, nesta sexta-feira (3), dia em que é comemorado o dia do servidor público. Os enfermeiros e funcionários puderam realizar o procedimento de aplicação em varizes, aos cuidados da angiologista Dagmare, que veio do Rio de Janeiro, para atendê-los.

“Hoje foi um dia dedicado aos funcionários da Cruz Vermelha. Aproveitamos a sexta facultativa e promovemos esses cuidados aos nossos colaboradores. As enfermeiras ficam muitas horas em pé, e esse procedimento ajuda muito. Não é só por beleza”, explicou a secretária municipal de Comunicação e interventora do hospital, América Tereza, revelando ainda que boa parte dos funcionários que estavam de folga, compareceram ao local, “Teve funcionária que até cancelou viagem”, revelou.

Além da interventora do hospital, o prefeito Mario Esteves fez questão de acompanhar os procedimentos e parabenizar os servidores. “Hoje eu tive o privilégio de visitar o hospital com o propósito de agradecer a cada um de vocês pelo carinho e dedicação que vocês dispensaram aos nossos pacientes. Eu desejo que esse dia seja verdadeiramente incrível”, salientou o prefeito.