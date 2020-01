Hospital da Japuíba faz quase 100 cirurgias de catarata neste fim de semana

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 15:54 horas

Angra dos Reis- Neste final de semana aconteceu mais um mutirão de catarata, no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). No total foram realizadas 91 cirurgias. Foram 43 cirurgias no sábado (25) e outras 48 no domingo (26). Entre novembro de 2019 e maio de 2020 estão previstas a realização de 860 operações, totalmente gratuitas.

Em 2019, o HMJ encerrou o ano tendo realizado 980 operações, possibilitando uma nova visão e mais qualidade de vida para todas essas pessoas. A equipe das cirurgias conta com médicos oftalmologistas, anestesista, instrumentador e profissionais de enfermagem. De acordo com a equipe do HMJ, a catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, e os idosos são os que mais sofrem com o embaçamento visual causado pela doença.

Antes dos mutirões, os pacientes de Angra tinham que acordar de madrugada e enfrentar horas de estrada para serem operados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mas isso mudou. Para ter acesso à cirurgia de catarata, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e lá o médico fará um encaminhamento para o setor oftalmológico do HMJ. Após consultas e exames, caso os especialistas constatem a necessidade da cirurgia, ela será realizada.