Hospital da rede privada de Volta Redonda não possui pacientes da Covid-19

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 10:28 horas

Volta Redonda – Hospital da rede privada não possui pacientes internados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Volta Redonda. Trata-se do Viver Mais Hospital, que oferece atendimento ambulatorial, emergência, internação em todas as especialidades clínicas e cirúrgicas com exceção de pediatria e obstetrícia.

O hospital está em operação desde 11 de maio deste ano e fica localizado no bairro Laranjal. Ele oferece cerca de dez leitos de terapia intensiva adulto para atendimentos de pacientes com suspeita ou não de Covid-19. Segundo o Viver Mais Hospital, caso o paciente esteja com suspeita da doença, é possível realizar o isolamento do mesmo em relação aos outros caso haja necessidade.

– O hospital possui médicos de referência em todas as especialidades clínicas e cirúrgicas, exceto pediatria e obstetrícia. Importante ressaltar que somos um hospital de corpo clínico aberto sendo assim qualquer médico da região quiser operar ou internar basta fazer um cadastro e utilizar nossas instalações – destacou em nota.

O hospital também oferece serviço de hotelaria diferenciada e infraestrutura adequada. O diretor médico do hospital, Rafael Sobreira, comentou que o objetivo é promover segurança e bem-estar, respeitando a ética e o indivíduo.

– Seremos o hospital de referência na qualidade de atendimento adulto na região do Médio Paraíba do Estado, tendo como princípio o cuidado, o acolhimento e o bem-estar dos pacientes e familiares. Seguimos todas as normas de segurança para o enfrentamento da Covid-19 – concluiu o diretor médico.