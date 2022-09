Hospital realiza atividades com funcionários na Sena Mundial de Segurança do Paciente

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 10:49 horas

Objetivo da ação foi mostrar a importância do tema e pensar em estratégias para tornar a jornada do paciente ainda melhor

Três Rios – Garantir a assistência segura à saúde e o bem-estar dos pacientes é um dos objetivos da promoção do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Sabendo da importância da data, o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC), em Três Rios, comemora nos próximos dias, até 23 de setembro, a semana da segurança do paciente. A data conta com diferentes atividades para os funcionários da instituição, abordando a temática.

Criado em 2019, o Dia Mundial da Segurança do Paciente tem o objetivo de mobilizar pacientes, profissionais de saúde, formuladores de políticas, pesquisadores, redes profissionais e o setor de saúde para defender a seguridade do paciente.

Atualmente, as estratégias e tecnologias para alcançar este feito têm sido amplamente discutidas nas instituições de saúde em todo o mundo. No Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, isto não seria diferente. O especialista em qualidade e segurança do paciente do HCNSC, Vitor Vieira, explica que é importante investir em estratégias a fim de proporcionar um ambiente seguro. Isto pode ser alcançado através da disseminação da implantação dessa cultura de segurança do enfermo.

¨Os investimentos são necessários para alcançar um bom resultado. Aqui no hospital, as adequações vão desde a estrutura física do prédio e modernização de equipamentos até a adoção de práticas e protocolos preconizados pelo ministério da saúde¨, disse o especialista.

As estratégias de segurança do paciente são coordenadas pelo Núcleo de Segurança do paciente que é uma comissão multidisciplinar, ou seja, composta por profissionais com diferentes especialidades. O Núcleo de segurança do Hospital é o órgão responsável pela elaboração e implantação do plano anual de segurança do paciente. Este é um documento que levanta as situações de risco e descreve as ações para prevenção e controle em todas as fases da assistência na unidade.

¨O plano de segurança do paciente do HCNSC comtempla as 6 metas internacionais de segurança do paciente, notificação e gestão dos eventos adversos. Atualmente, além das ações descritas no plano de segurança, a instituição sustenta as estratégias de segurança adotadas no decorrer das colaborativas corporativas realizadas, são essas: “colaborativa de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde”, ‘colaborativa Sepse”, “colaborativa Lesão Zero” e “colaborativa maternidade segura”, completou Vitor.