Hospital de Emergência recebe certificação internacional por cuidados com pacientes com AVC

Resende – A saúde pública de Resende mais uma vez ganhou destaque e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, mas, desta vez, de uma iniciativa internacional que tem como foco os trabalhos com pessoas vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Hospital Municipal Henrique Sérgio Gregori foi notado com o certificado “Status Ouro no WSO Angels Awards”, um reconhecimento aos padrões de trabalhos adotados para com estes pacientes. Desta forma, o município se tornou o primeiro hospital público do estado do Rio de Janeiro a conquistar a categoria que norteia o padrão internacional de atendimento em unidades de saúde. Dentre as mais de 7 mil unidades hospitalares, entre públicas e privadas, apenas 71 receberam a certificação no país.

A cerimônia oficial de entrega do prêmio foi realizada na manhã desta terça-feira (12), no Auditório do CMS (Conselho Municipal de Saúde), que fica em cima do CDI, no Hospital de Emergência. Para o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, o prêmio é mais um indicativo de que o trabalho de excelência desenvolvido em Resende está no caminho certo.

– É sempre uma satisfação enorme colher os frutos do trabalho que está sendo feito em Resende. Mais uma forma de reconhecimento de uma iniciativa que observa hospitais do mundo inteiro, em diversos países. É fundamental buscarmos aprimorar nossa equipe e otimizar as rotinas do hospital com o que há de mais moderno. Mas é importante ressaltar que esta premiação se deve, principalmente, à dedicação dos profissionais que lidam diariamente no Centro de Neurointensivismo, bem como aos investimentos feitos na unidade nos últimos anos. Nossa prioridade é cuidar bem da população de Resende – disse o secretário.

O prêmio Angels é conferido a hospitais que captam os dados de tratamento das vítimas de AVC atendendo a critérios e padrões de qualidade pré-estabelecidos. Os hospitais que submetem dados de pelo menos 30 doentes de AVC consecutivos no Registo RES-Q ou SITS QR, utilizando o protocolo do prêmio ficam elegíveis para uma premiação.

Além do prêmio, os profissionais e instituições participantes na comunidade Angels serão apoiados para se reunirem e se relacionarem, identificarem boas práticas e partilharem aprendizagens que os irão ajudar a implementar e acelerar as melhorias para os doentes.

Vale lembrar que no início deste ano, a Prefeitura inaugurou o primeiro Centro de Neurointensivismo do Sul Fluminense, sendo o único CTI especializado em doenças neurológicas do sul do estado, tanto da rede pública quanto da rede privada de saúde.