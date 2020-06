Hospital Municipal de Emergência ganha novas camas elétricas e poltronas

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 16:55 horas

Resende- O Hospital de Emergência de Resende, situado no bairro Jardim Jalisco, foi contemplado com 11 novas camas elétricas destinadas aos pacientes, além de 45 poltronas voltadas, principalmente, para o uso dos acompanhantes dos internados. A nova aquisição faz parte do processo de modernização da unidade hospitalar, promovido pela prefeitura. As camas e as poltronas, que oferecem recursos especiais para a melhor acomodação dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e de seus familiares ou cuidadores, já foram entregues ao HME, e estão sendo instaladas gradativamente.

As camas motorizadas vão compor dois cenários importantes do hospital: o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e a Sala Vermelha, que recebem os casos classificados graves e urgentes. Já as poltronas, que são dotadas de estofamento de boa qualidade e conferem mais conforto, estão substituindo as antigas existentes na Enfermaria e nos outros setores considerados necessários. Todo o material foi comprado a partir de processos licitatórios realizados antes do período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explicou quais são os benefícios das camas hospitalares elétricas para os pacientes mais debilitados.

— As camas elétricas adquiridas para o HME apresentam funções fundamentais, que podem ser acionadas dando mais agilidade aos atendimentos, além de conforto aos pacientes acamados e com mobilidade reduzida. Outra característica importante da cama motorizada é permitir autonomia ao paciente e um espaço de tempo maior para as atividades da equipe de enfermagem, que são intercaladas entre os leitos. Ao mesmo tempo que ajuda na evolução do tratamento de uma pessoa internada, a cama com mais recursos tecnológicos facilita o trabalho da equipe da unidade. A cama hospitalar necessita de articulações que proporcionem uma flexibilidade maior ao paciente e também segurança tanto para dormir quanto na hora de determinados procedimentos. Possui a capacidade de auxiliar no descanso, aumentando a possibilidade de posições. É uma grande vantagem o acionamento eletrônico da cama para a mudança do ângulo da cabeceira e das pernas, por exemplo, já que o equipamento oferece variadas inclinações; o profissional consegue movimentar com facilidade o paciente, que fica bem acomodado e tem seu bem-estar elevado. Vale lembrar que as grades protetoras das camas são reforçadas para evitar quedas. Este tipo de cama contribui para uma melhor circulação sanguínea nos membros inferiores, diminui dores musculares e edemas, previne problemas respiratórios e gastrointestinais, evita aspiração de líquido e secreção, entre outros fatores essenciais para a recuperação do internado. Cada detalhe para cuidar da saúde da população é sempre vista como uma prioridade para o governo municipal. As tarefas dentro do hospital são inúmeras e requerem total atenção da gestão pública, que vem buscando sempre melhorias, inclusive, em meio à pandemia do novo coronavírus – detalhou.