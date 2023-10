Hospital Regional Zilda Arns inaugura brinquedoteca

Sul Fluminense – Em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12), o Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda, abriu uma brinquedoteca junto a sua ala infantil.

O local conta com livros de histórias, joguinhos, brinquedos, mesa e cadeira infantil. Mas funcionarios estão organizando campanha de doação junto aos colegas de trabalho, pacientes, acompanhantes e público em geral para arrecadar novos brinquedos e material lúdico..

O hospital conta com 30 leitos de Cento de Tratamento Intensvo (CTI) e há dois meses a unidade conta com atendimento ambulatorial infantil. As crianças são encaminhadas através da Central Estadual de Regulação.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, junto a recepção principal do hospital, que fica na Rodovia Presidente Dutra (BR -116), Volta Redonda.