Hospital São João Batista realiza nove cirurgias de glaucoma em novo mutirão

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias entre a última sexta-feira (22) e sábado (23), e diversifica os procedimentos realizados. De um total de 22 pacientes atendidos, nove deles – com idades entre 42 e 82 – passaram por cirurgia de catarata no sábado com a Drª. Fernanda.

Conhecida oficialmente como trabeculectomia, o procedimento tem por objetivo tratar o glaucoma ao reduzir a pressão intraocular. A cirurgia consiste em criar uma pequena abertura no olho para drenar o líquido acumulado, prevenindo danos ao nervo óptico e preservando a visão. É indicada quando tratamentos convencionais não são eficazes.

Ortopedia

O mutirão ainda teve 13 cirurgias com especialistas em ortopedia. O dr. Flávio Reis, diretor-médico do HSJB, realizou na sexta duas videoartroscopias de joelho em pacientes de 34 e 63 anos. Já no sábado, o dr. Paulo Henrique foi o responsável por três cirurgias: artroplastia total de quadril esquerdo, osteossíntese de fratura do primeiro metacarpo e osteossíntese de fratura do terceiro, quarto e quinto metacarpo esquerdo.

No mesmo dia, o dr. Bernado realizou oito cirurgias em pacientes entre 20 e 74 anos, incluindo uma tenorrafia de tendão de Aquiles do pé esquerdo. Ela tem por finalidade suturar o tendão rompido, restaurando sua função. O procedimento pode ser realizado por técnicas abertas ou minimamente invasivas, visando recuperar força e equilíbrio. Seu pós-operatório inclui imobilização e fisioterapia para recuperação da mobilidade e prevenção de novas rupturas.

Os mutirões

O Hospital São João Batista tem utilizado os mutirões de cirurgia aos finais de semana como estratégia para expandir o volume de procedimentos oferecidos. Esta organização assegura a manutenção do cronograma cirúrgico eletivo nos dias úteis, sem comprometer a capacidade de resposta da unidade, que também é referência no atendimento de urgência e emergência para Volta Redonda.

“Temos procurado atender ao maior número possível de pacientes aos finais de semana, e esta tem se mostrado uma estratégia efetiva, pois tem impactado na qualidade de vida de nossa população, e ajudado o hospital a bater, todos os meses, seus recordes de cirurgias”, pontuou o prefeito Antônio Francisco Neto.