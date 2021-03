Hospital Viver Mais informa por meio de nota que tem vagas

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 09:53 horas

Volta Redonda – A direção do Hospital Viver Mais também divulgou nota na noite de sexta-feria, dia 26, informando que há leitos disponíveis para atender os pacientes com Covid-19 e reforçou a importância do isolamento social e das medidas para conter a transmissão do vírus, como a lavagem das mãos e uso de máscara.

A nota nega que haja colapso na rede privada de saúde e destaca que “nenhuma outra instituição está autorizada a se manifestar em seu nome”.