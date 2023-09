HSJB ganha nova sala de alta médica

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, está passando por obras de reforma e ampliação. Além de aumentar a estrutura física, o investimento vai modernizar a unidade médica, proporcionando melhores condições de atendimento aos pacientes e de trabalho aos funcionários. Um novo espaço já foi aberto, é a Sala de Alta, que receberá os pacientes liberados pela equipe médica, mas que aguardam a chegada do familiar, ou transporte, para deixarem o hospital.

“Criamos um ambiente humanizado com a capacidade para espera confortável de até três pacientes, com poltronas confortáveis, climatização, café e TV. Enquanto isso, aquele leito que era ocupado pelo paciente de alta já estará disponível para outra pessoa que operou, por exemplo, agilizando assim o fluxo de atendimento e diminuindo a espera para internação”, explicou a arquiteta e assessora técnica do HSJB, Cláudia Freitas.

Em resumo, a sala desempenha um papel de suma importância na garantia de que os pacientes que receberem alta possam aguardar em local adequado, proporcionando uma transição tranquila do ambiente hospitalar para a casa, promovendo a segurança do paciente e eficiência operacional do hospital.

O HSJB é referência no atendimento médico no Médio Paraíba, atendendo pessoas de toda a região. Além da traumato-ortopedia, o hospital é modelo em outras especialidades como neurocirurgias, procedimentos urológicos e de tórax.

“Estamos trabalhando muito para tornar o Hospital São João Batista um espaço cada vez melhor para quem busca atendimento e para quem atende. A ampliação vai trazer modernidade e ainda mais melhorias. Os números comprovam que temos conseguido otimizar os nossos recursos, oferecendo um atendimento de qualidade que já é motivo de elogios por funcionários e pacientes”, disse o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.