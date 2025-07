HSJB realiza 21 cirurgias ortopédicas em pacientes de 16 a 86 anos em três dias

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prossegue com os mutirões de cirurgias. Aproveitando o fim de semana prolongado, a unidade da rede municipal de saúde realizou 21 cirurgias ortopédicas entre a quinta-feira (17) e o sábado (19).

Na quinta-feira, 12 pacientes foram atendidos pelos médicos ortopedistas Paulo Henrique e Raphael Marchitto. Com idades entre 16 e 81 anos, eles foram submetidos a procedimentos como osteossíntese de fratura de fêmur direito, reconstrução de ligamento do joelho esquerdo, osteossíntese de rádio distal direito, videoartroscopia de joelho direito e osteossíntese de fratura do tornozelo esquerdo.

Na sexta-feira, outras sete cirurgias foram realizadas pelos doutores Flávio Reis (diretor-médico do HSJB) e Rafael Coelho, atendendo pacientes entre 47 e 86 anos. Os procedimentos incluíram artroplastia total de quadril direito, artroplastia total do joelho esquerdo, osteossíntese de fratura da tíbia esquerda e osteossíntese de fratura da patela esquerda.

No sábado, o dr. Túlio realizou duas cirurgias: uma osteossíntese de fratura de úmero direito em uma paciente de 66 anos, e uma osteossíntese de fratura do úmero proximal esquerdo em uma paciente de 60 anos.

O Hospital São João Batista realiza mutirões de cirurgias com o objetivo de ampliar o acesso da população de Volta Redonda a procedimentos médicos, sem comprometer a rotina de atendimentos da unidade. Com a iniciativa, o hospital destina parte de sua estrutura para cirurgias eletivas previamente agendadas e para atendimentos emergenciais, preservando sua função de pronto atendimento.

“A dedicação dos profissionais do São João Batista é motivo de orgulho, um exemplo com foco em melhorar a qualidade de vida das incontáveis pessoas beneficiadas pelos mutirões. Todos estão de parabéns, e vamos seguir com essa iniciativa tão importante”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.