I Fórum Municipal de Saúde da População Negra é realizado em Resende

Resende – O Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS e o Conselho Municipal de Saúde de Resende, com o apoio do CEREST e Vigdant, promovem na próxima quarta-feira (29) o I Fórum Municipal de Saúde da População Negra. O evento será das 9h ao meio-dia, na Câmara Municipal de Resende.

Com o tema ‘O Racismo e seus efeitos na Saúde’, o fórum irá abordar a forma como o racismo institucional e cultural podem afetar a saúde através de estereótipos, preconceito e discriminação racial. O encontro é voltado para profissionais da rede da saúde.

A palestra será mediada pelo psicólogo coordenador de Equidade da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Celso de Moraes Vergne, junto com a enfermeira sanitarista, Izaide Ribeiro. Segundo o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, o debate é fundamental para resguardar as particularidades da saúde deste público.

“É importante entendermos as demandas dos grupos e subgrupos da sociedade para conseguirmos atendê-las de forma pertinente. O fórum vai promover esse debate e discutir as respectivas necessidades para que nosso sistema de saúde seja cada dia mais aprimorado. Temos profissionais extremamente dedicados e uma equipe muito competente, que é responsável pelo evento. Esperamos a presença dos profissionais de saúde”, disse o secretário.