I Seminário da Memória, promovido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do UGB-FERP, reúne grandes nomes em Volta Redonda

Volta Redonda – Foi realizado no auditório da Biblioteca Pública Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, o I Seminário da Memória/ Plataforma Digital Memória ViVa VR. O evento, que aconteceu neste sábado (02), foi promovido pelo projeto de pesquisa desenvolvido pelos professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB- FERP) e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

O seminário, mediado pela subcoordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Andréa Auad, teve a participação de palestrantes com trabalhos representativos nos dois temas trabalhados: “Urbanidade e Ambiente” e “Apropriação e Pertencimento Social”. Além das falas de Lincoln Botelho, Alberto Costa Lopes, Rafael Cabral, Marlene Fernandes, José Maria da Silva e Leandro Pacheco, o encontro ainda trouxe a obra visual de Antônio Geraldo como força potencial.

De acordo com Andréa Auad, alunos e professores responsáveis pelo projeto ficaram honrados com a presença de todos os participantes. “Temos ainda que incluir personalidades importantes da cultura local, o que permitiu avaliar a importância da difusão do trabalho de pesquisa e as reflexões geradas a partir do mesmo. O evento terá uma nova versão em 11 de novembro”, ressaltou Andréa.