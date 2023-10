I Simuladão Saeb reúne mil estudantes no Estádio Municipal

Angra dos Reis – Mais de mil estudantes do 9º ano de 18 unidades escolares da rede municipal de ensino de Angra dos Reis participaram do I Simuladão Saeb na manhã desta quarta-feira (18), no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. Realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN), o exame teve como objetivo preparar os alunos para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrerá de 23 de outubro a 10 de novembro.

“Esse simulado para alunos do 9º ano de nossa rede tem como objetivo engajá-los para a prova Saeb, que se iniciará na semana que vem. O exame de hoje os proporcionou uma oportunidade de experimentar situações similares às que encontrarão no dia da aplicação oficial. Queremos que eles entendam a responsabilidade de realizar a prova com muita seriedade e consciência para que alavanquemos ainda mais a educação do município”, comentou Maria Verônica Ferreira, superintendente de Educação.

A abertura do evento aconteceu às 9h, seguida por uma sessão de dicas de Língua Portuguesa ministrada pela professora Tatiane Mano, e de Matemática com o professor Gilberto Domingos. Os alunos tiveram um intervalo para um lanche, entregue pela equipe da SEJIN, e posteriormente foram fornecidas orientações importantes para o I Simuladão Saeb. Os alunos tiveram das 10h50 até as 12h50 para concluírem a prova. O simulado contou com 16 questões de Língua Portuguesa e 16 de Matemática, todas de múltipla escolha.

“É muito bom ver os alunos se divertindo e interagindo com jovens de outras escolas nesta manhã aqui no Estádio Municipal. O treinamento de hoje, com o fornecimento de dicas pelos nossos professores e com a realização de um simulado, será importantíssimo para que esses alunos tenham um excelente desempenho no Saeb na semana que vem. Nosso objetivo é elevar cada vez mais a proficiência da rede municipal de ensino de Angra dos Reis”, frisou Paulo Fortunato, secretário de Educação, Juventude e Inovação.

Visando promover a excelência na educação municipal e o desenvolvimento educacional dos alunos, a SEJIN realizou avaliações formativas com todos os estudantes do 2º ao 9º ano de escolaridade ao longo de 2023. O I Simuladão Saeb é uma das ações resultantes dessas avaliações, e tem como objetivo intensificar a mobilização, engajamento e a familiarização dos alunos com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

– A prova estava muito interessante, me preparei bastante para fazê-la. Acredito que depois dela, estaremos preparados para realizar a prova do Saeb, que será muito importante para avaliar o nível dos alunos de Angra – comentou a aluna Brenda de Carvalho, de 14 anos, do 9º ano da Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa.

Sobre o Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite a realização de um diagnóstico da educação básica e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados.

O sistema permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro que oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências.

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).