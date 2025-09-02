ICMS Ecológico: VR sobe no ranking estadual de preservação ambiental

Volta Redonda – O município de Volta Redonda conquistou sua melhor colocação da história no ranking do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico do estado do Rio de Janeiro, saindo da 33ª colocação, em 2021, para a 17ª, em 2025.

De acordo com a prefeitura, esse avanço é resultado de um conjunto de investimentos de aproximadamente R$ 15 milhões promovidos pelo governo municipal até 2024. As ações incluem a destinação correta de resíduos sólidos, preservação de áreas protegidas, saneamento, mananciais e remediação de vazadouros.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, destacou que os resultados refletem um trabalho contínuo. “Estamos avançando com responsabilidade e dedicação, sempre buscando mais qualidade de vida para a população e a preservação do nosso meio ambiente, sendo possível somente com investimentos e apoio do Executivo”, disse.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, o resultado reflete todo o esforço da prefeitura na recuperação e no investimento em ações e programas que beneficiam direta e indiretamente o meio ambiente.

“Recuperamos o Parque do Ingá, investimos em educação ambiental, entre outras ações que melhoram o ambiente e a qualidade de vida da população. Estamos no caminho certo para tornar Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, destacou Neto.

ICMS Ecológico

O ICMS Ecológico foi criado por meio da Lei Estadual n° 5.100, de 04/10/2007, e é calculado a partir da quantificação das áreas pertencentes às unidades de conservação ambiental; da qualidade ambiental dos recursos hídricos; da estrutura da rede de saneamento básico; da gestão dos resíduos sólidos urbanos (destinação de resíduos, coleta seletiva, coleta de óleo vegetal); da coleta e do tratamento de efluentes; e da formação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente.