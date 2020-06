Idoso reencontra família após ajuda do Centro Pop de Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 19:16 horas

Volta Redonda– Mais uma história que teve um final feliz em Volta Redonda. O idoso Esmerildo Fonseca, de 66 anos, portador de Alzheimer e Esquizofrenia foi encontrado desorientado em Volta Redonda nesta semana pela equipe do Centro Pop. Através do serviço de acolhimento, a equipe conseguiu localizar sua família no município de Cruzeiro, em São Paulo.

– A família contou que esqueceram o portão aberto e o idoso, que tinha Alzheimer e Esquizofrenia, saiu de casa no domingo, dia 14. Ele foi encaminhado ao nosso Serviço e conseguimos identificar a família, que estava procurando por ele – contou a coordenadora do Centro Pop, Rozileia Delizandra Apolinário.

O prefeito de Volta Redonda frisou a importância que esse serviço social tem na cidade.

– O Centro Pop realiza um trabalho muito importante ao longo do ano todo dando auxilio para população mais vulnerável. A equipe é muito dedicada e se empenham para ajudar os assistidos – comentou.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop, fica no bairro Aterrado e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O Centro Pop proporciona serviços de higiene pessoal, alimentação, retirada de documentos, contato familiar e atendimento psicossocial, e atende uma média de 40 pessoas por dia.