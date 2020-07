Idoso usa ‘abraçômetro’ para conhecer o neto, de 7 meses, em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 10:51 horas

Volta Redonda – A internauta Iany Fernandes, do bairro Monte Castelo, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE, através do Instagram, para dividir parte da história de sua família, neste período de pandemia de Covid-19. Em foto encaminhada através do direct do app, ela mostra seu sobrinho, de 7 meses, abraçando o avô paterno através de uma cortina de plástico, utilizada como proteção à contaminação de Covid-19.

O filho do idoso e pai do bebê, Breno Lopes, de 37 anos, explicou que devido a quarentena e todos os cuidados necessários neste período de isolamento, a família não em se reunido e os encontros passaram a ser feitos com a ajuda da internet.

– Moro em Penedo. Meu pai não teve a oportunidade de curtir o neto ainda. Em uma das vezes que fomos até a casa dele, paramos o carro em frente à casa, ficamos de longe para ele ver o bebê. Hoje, com a tecnologia, ele consegue acompanhar o crescimento do neto através das redes sociais e pelo Whatsapp. Com isso, faz chamada de vídeo e pode ver o neto. Isso ajuda muito – disse, Breno, lembrando que o pai dele, José Vilmar Ferreira Lopes, tem 78 anos e mora em Volta Redonda.

Breno conta que mesmo com as chamadas diárias, o pai tem sentido a necessidade de ter mais proximidade com o neto e outros membros da família, e devido a criatividade do idoso, puderam se encontrar de forma segura; com uma ‘simples engenhoca’, já utilizada por outras famílias pelo país. O avô coruja pôde então, ter a oportunidade de pegar o neto caçula no colo pela primeira vez.

– Meu pai começou a utilizar a internet há pouco tempo e descobriu o Youtube, onde teve essa ideia. Ele assiste muitos vídeos, e acredito que tenha visto algo do tipo e pensou: ‘Por que não?’ Apesar da idade e fazer parte do grupo de risco por ser cardíaco, graças a Deus, a saúde do meu pai está boa. Ele é muito ativo, faz as caminhadas com uso de máscara apenas pelo bairro e tem se cuidado. Ele havia comprado um colchão e usou a criatividade. Ele é casado e após costurar o plástico da embalagem do colchão e passar cola para vedar tudo direitinho, fez o ‘abraçômetro’ – explicou rindo e emocionado.

Breno explica ainda que sua esposa, Priscila Lopes, estava em Volta Redonda, para uma consulta do filho e aproveitaram a viagem para visitar o avô. José Vilmar Ferreira Lopes é avô do pequeno Miguel, de 7 meses – bebê da foto; Kauã, de 17 anos; e Gael, de 7 anos. Além disso, o idoso é avô de outras cinco crianças: Caroline, Pedro, Gabriel, Alice e Laura, netos de sua esposa do segundo casamento. ”Meu pai tem muitos netos. Alguns moram fora do país e os que moram por aqui, não podem vê-lo devido à pandemia. O Miguel é o caçula.