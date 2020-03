Idosos acima de 70 anos serão vacinados neste sábado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 14:38 horas

Vacinação em drive thru acontecerá no Royal Sport Club

Barra do Piraí– A prefeitura vai disponibilizar neste sábado (28), uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Dessa vez para os idosos com mais de 70 anos, serão disponibilizadas 400 doses.

Pensando na segurança dos idosos, as doses serão aplicadas em estilo drive thru, de maneira que não será necessário sair do veículo para ser vacinado. O Royal Sport Club disponibilizou o espaço para a realização dessa campanha.

O acesso ao clube será pelo portão principal, em frente ao Corpo de Bombeiros, à Rua Angélica.