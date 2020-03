Idosos de Angra dos Reis serão vacinados contra a gripe em casa

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 16:40 horas

Angra dos Reis– Os idosos vão receber a vacinação contra a gripe em casa nos próximos dias. O anúncio foi feito na tarde de ontem (23) pela prefeitura de Angra dos Reis, que mudou a estratégia da campanha de vacinação, após constatar aglomerações de pessoas em busca da imunização, mesmo com a orientação da Saúde, para que os idosos agendassem a vacinação nas unidades.

A nova orientação é para que os idosos aguardem em suas residências a visita dos profissionais da saúde. A diretora do Departamento de Saúde Coletiva, Dra. Lilian Venut, explica como será o funcionamento da nova estratégia de vacinação.

– Cada módulo de Estratégia de Saúde da Família tem a sua área de abrangência e o cadastro dos seus idosos. Os profissionais de saúde vão entrar em contato com este público, indo até as casas ou ligando, para avisar quando irá aplicar a vacina. Pedimos a paciência das pessoas porque este processo vai ser um pouco mais demorado, mas é necessário para evitar as aglomerações neste momento – disse.

– Vale ressaltar que a decisão do Ministério da Saúde de priorizar a imunização dos idosos é uma medida para resguardar esse público, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias comuns. Além disso, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid 19 – cita em nota a prefeitura.

Segunda fase da campanha

Na segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação, que começa dia 16 de abril, entram os professores e profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos. A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão imunizadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.