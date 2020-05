Idosos do asilo de Pinheiral ganham seresta na porta da instituição

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 18:55 horas

Pinheiral– Os idosos do asilo de Pinheiral Recanto dos Velhinhos ganharam uma seresta na tarde desta segunda-feira, dia 11, na porta da unidade, no Centro da cidade. A seresta foi promovida pelo comerciante de verduras, Marcelo Luiz, que em tempos de isolamento social, resolveu homenagear os idosos, que estão sem receber visitas, devido a pandemia do novo coronavírus.

Marcelo explicou que teve a ideia da seresta após conversar com uma amiga enfermeira sobre depressão em idosos em decorrência da falta de visitas no isolamento social. O comerciante reforçou que o objetivo principal da visita do lado de fora da instituição foi mostrar que apesar do distanciamento nesse momento, os idosos continuam sendo queridos no município.

– Eu trabalho vendendo verduras em Pinheiral e Volta Redonda, tenho a paixão pela música desde berço. Conversando com uma amiga minha, que é enfermeira e trabalha em asilos, ela me disse que em tempos de isolamento social os idosos estão ficando deprimidos, por conta das visitas que não estão mais acontecendo. Tive essa ideia de levar um pouquinho de alegria para eles. Meu objetivo foi mostrar para eles, que não estão sozinhos, que são amados e queridos. É importante encarar esse momento com fé. Isso vai passar, e logo estaremos todos juntos nos abraçando e festejando – disse Marcelo.

A presidente do asilo, Eliege Barbosa, destacou a importância da ação em prol da saúde mental dos idosos.

– Nossos idosos tinham uma semana cheia de atividades como cultos, aniversários do mês, visitações e outras. Neste tempo de isolamento social, em que as visitas não estão podendo acontecer, ações como essa da seresta fazem muito bem para eles – disse Eliege.