Idosos do Centro de Referência ganham almoço especial de confraternização

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 20:14 horas

Barra Mansa- Idosos que são assistidos pelo Centro de Referência ao Idoso, em Barra Mansa, ganharam um almoço de confraternização. A iniciativa da prefeitura beneficiou cerca de 300 pessoas da terceira idade. O evento, que também contou com bingo, foi promovido no estacionamento do supermercado Royal, no bairro Jardim Boa Vista. Idosos do município e de asilos da cidade presentes na festividade aprovam o trabalho realizado no Centro.

– O local atualmente conta com 90% de aprovação do público alvo. Esse número é incrível e temos que melhorar sempre, pois é um dos setores que mais traz felicidade para os participantes – ressaltou Eduardo do Centro de Referência ao Idoso.

A participante do projeto de pintura, Maria Creia Basílio, revelou a importância do local para sua vida e comemorou mais uma participação em confraternização.

– Isso é maravilhoso! É o segundo que venho. Não posso reclamar até hoje. Tive depressão e me aconselharam a procurar o local. Depois disso, mudei. Meus filhos não acreditam em como mudei – disse a moradora do bairro Roberto Silveira.

O evento serviu também para informar ações iniciais do Centro do Idoso para 2020, como a organização do Carnaval para idosos, concurso de Miss, além das diversas atividades ofertadas pelo órgão diariamente para o público da terceira idade.