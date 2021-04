Idosos já vacinados encaram jornada de trabalho com mais segurança

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 18:08 horas

Público acima de 60 anos que precisa encarar o dia a dia de trabalho sente-se menos vulnerável em meio a pandemia pelo Covid-19

Barra Mansa – Com a vacinação das pessoas com até 60 anos e outros grupos preconizados pelo Ministério da Saúde como prioritários, Barra Mansa concluiu nesta semana a primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Com isso, idosos que ainda não se aposentaram, ou que já se aposentaram mais ainda completam a renda em alguma área no mercado de trabalho, falam sobre a sensação de maior segurança para cumprir suas jornadas em meio a pandemia, já que não podem fazer isolamento social e precisam se expor no dia a dia para garantir o sustento da família

O caminhoneiro Antônio Carlos da Silva, de 63 anos, que viaja para diferentes lugares do país como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Goiás, entre outros destinos, aguarda a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e fala sobre a experiência sobre a expectativa de se imunizar.

“Sei que tenho que continuar mantendo todos os cuidados, mas para mim foi um grande alívio ter chegado a minha vez de tomar a vacina. No dia a dia eu tenho contato com muitas pessoas e estando imunizado eu sei que vou ficar menos vulnerável e que, caso seja contaminado, talvez não tenha complicações e seqüelas”, ressalta o caminhoneiro.

Embora já aposentado, o chefe de obras Mário Luiz Cardoso, de 68 anos, ainda está trabalhando e também ficou mais seguro com a vacina, que ele inclusive já tomou a segunda dose. Ele, que já perdeu dois colegas de profissão para a Covid-19, lamenta pelo fato que nem todos os idosos como ele, que precisam trabalhar, tenham tido a mesma oportunidade.

“Eu fico feliz por estar imunizado, porque sei que estou correndo menos risco, mas sinto pelos idosos que eu conheço e que perderam a vida pra essa doença por terem que sair de casa todos os dias para trabalhar. Eu sempre tive medo de pegar esse vírus porque sou hipertenso, por isso estou feliz porque consegui me imunizar.. Agora vou poder continuar trabalhando, só que mais tranqüilo”, enfatizou.

A manicure Maria Nazeré Dias da Silva, de 60 anos, trabalha em um salão de beleza e em fevereiro foi infectada pela Covid-19. Hoje, ainda com algumas sequelas, como dores nas articulações, ela também comemora por ter tomado a primeira dose da vacina AstraZeneca, na última quarta-feira. De acordo com ela, desde o início da pandemia o estabelecimento onde trabalha vem mantendo todas as medidas de segurança contra a Covid, no entanto, conforme detalha, suas atividades fazem com que tenha contato com muitas pessoas.

“Eu sempre tive muito cuidado, trocava a máscara três vezes por dia, estava sempre higienizando as mãos, mas acabei sendo infectada. Infelizmente a gente nunca vai saber como contraiu o vírus e, sem dúvidas, estar vacinada é a melhor forma de se proteger e continuar trabalhando com segurança. Como agora tem as variantes, mesmo depois da segunda dose vou continuar me cuidando, porque não quero ficar doente novamente”, ressalta a manicure, ao acrescentar que também se expõe ao fazer uso do transporte coletivo.

Mais de 50 mil doses aplicadas

De acordo com a coordenadora do setor de Imunização da SMS, Marlene Fialho, até a noite de quarta-feira (21), o município havia contabilizado a aplicação de 35.233 doses referentes à D1 e 15.529 doses complementares, chegando ao patamar de 50.762 doses.

Sobre o atraso de envio da Coronavac ao município pelo Governo Federal para a realização da dose complementar, Marlene Fialho tranquilizou a população. “A vacina da farmacêutica SinoVac, produzida em nosso país pela Fiocruz (RJ) pode ser tomada até quatro semanas após a primeira dose. Estudos recentes demonstraram uma melhor soroconversão do organismo à vacina mais próximo do 28º dia da aplicação da primeira dose”, explicou.

Neste sábado (24), o município segue com a campanha e, desta vez, realizará a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 apenas para aqueles que possuem segunda dose da AstraZeneca marcada. A ação acontecerá no Parque da Cidade, das 8 horas às 12 horas.

Não haverá drive-thru, apenas a tenda disponível para a vacinação. É indispensável a apresentação do cartão de vacina que comprove a primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração da unidade de saúde.