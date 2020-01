Idosos passam por exames para receberem óculos gratuitamente

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 19:03 horas

Barra Mansa- Idosos, atendidos pelo Centro de Referência do Idoso, passaram por exames oftalmológicos nesta quinta-feira (16), no Centro de Especialidades Médicas (CEM). O processo de avaliação médica e entrega das armações é uma parceria entre a secretaria de Saúde e Centro do Idoso.

Para estar integrado ao Centro do Idoso e receber os óculos, a pessoa precisa ter mais de 60 anos de idade e passar inicialmente pelos seguintes procedimentos: comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência ou então ao setor do CadÚnico (Cadastro Único) no pátio da prefeitura para realizar a primeira avaliação.

Após realizar o encaminhamento, o idoso é direcionado a consulta com especialista no CEM, onde será constatada ou não a necessidade dos óculos. Posteriormente a análise médica, a pessoa é encaminhada à Fábrica de Óculos para a escolha e a retirada da armação.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que o fornecimento destes óculos aos cidadãos é um trabalho gratificante.

– É com alegria que realizamos este serviço de atendimento à população. A Fábrica de Óculos era um grande sonho e chegou para melhorar a vida das pessoas. Estamos fazendo o possível dentro de nossa realidade – pontuou.

O coordenador do Centro do Idoso, Eduardo Pimentel, ressaltou o serviço prestado aos idosos de Barra Mansa.

– A realização de exames de vista para os pacientes do Centro do Idoso, seguido da confecção de óculos é um projeto com o objetivo de devolver a clareza da visão e assim trazer mais qualidade de vida aos idosos do município. A ação é uma parceria do secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes com o prefeito Rodrigo Drable. Nossa ação, em breve estará 100% concluída com a entrega dos óculos gratuitos para os pacientes do Centro do Idoso, afinal, quem não respeita os idosos não respeita o próprio futuro – salientou.

A integração ao Centro do Idoso é feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência e Cartão SUS.