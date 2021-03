Idosos relatam importância da vacina em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 20:22 horas

Volta Redonda – Dona Ângela Maria, de 75 anos, funcionária pública aposentada, tomou nesta segunda-feira, dia 23, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela foi atendida na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Jardim Paraíba. “Graças a Deus fui vacinada estou muito feliz, estava ansiosa por minha vez na vacinação”, disse.

A idosa estava acompanhada da filha Rejane Castro, que comentou que a mãe perguntava todos os dias pela vacina. “Minha mãe quando acordava a primeira coisa que me perguntava era sobre a vacinação. Assim que saiu o cadastro fui uma das primeiras a fazer e diariamente acompanhava as informações da prefeitura”.

Outra idosa vacinada na unidade foi Sueli Maria Muniz, de 75 anos. Ela destacou que a vacina é a única saída em meio à pandemia do novo coronavírus. “A vacinação é muito importante, a vacina pode nos salvar”, disse.

Cristina Sindra estava levando sua mãe de 76 anos para a vacinação. Ela frisou que a mãe é portadora de Alzheimer e a família toma todas as medidas de prevenção para protegê-la e que sente uma sensação de alívio e conforto acompanhando a mãe ser vacinada. “Nós estamos tomando todos os cuidados, pontualmente só saímos com ela para consultas, sempre de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A sensação hoje é de alívio só Deus sabe o quanto esperamos por essa vitória”.

A idosa Ângela Lúcio de 75 anos, outra vacinada, mencionou que a vacina é “uma luz no fim do túnel, um sinal de esperança na pandemia”.

Favorável a vacinação para Geraldo Almeida, de 76 anos, disse que a vacina deveria chegar para todos.

– O pessoal que está trabalhando no comércio, nos ônibus, em setores que estão garantindo a nossa subsistência deveriam ser vacinados também. Eu continuo em casa e estou sim feliz de ser vacinado, torcendo que todos tenham esse momento – salientou o aposentado.

Já seu Clodoaldo Nascimento, de 88 anos, estava na unidade recebendo a segunda dose. “Sou fã de vacinas e essa contra a Covid-19 surgiu em um momento oportuno, hoje estou tomando a segunda dose da CoronaVac e continuo seguindo as medidas de prevenção, só saio de casa para o essencial ” citou o idoso completando o ciclo de imunização contra o vírus.

Informação importante

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) dos bairros: Volta Grande; Conforto; Vila Mury; Retiro I e II; Jardim Paraíba; Monte Castelo; São Geraldo; 249; Siderlândia; São João e Santo Agostinho não farão a aplicação da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde a partir desta quarta-feira, dia 24.

Os profissionais de saúde deverão ser vacinados em qualquer outra unidade de saúde do município tanto para primeira quanto para segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a medida é para evitar aglomerações nas unidades citadas devido à grande procura do grupo prioritário da vacinação.

Veja as unidades e seus respectivos endereços onde os profissionais de saúde podem procurar atendimento para a vacinação:

UBSF Açude I- Rua Vereador Acácio da Rocha, 84

UBSF Açude II- Rua Quatro, 56

UBSF Água Limpa I- Avenida Felipe dos Santos, 545

UBSF Água Limpa II- Rua das Violetas, 214

UBSF Belmonte- Avenida Pelotas, 149

UBSF Belo Horizonte- Rua Nestório, 311

UBS Caieiras- Avenida da Imprensa, 1150

UBS Candelária- Rua Júlio Tôrres, 45

UBSF Coqueiros- Rua D, 45

UBS Dom Bosco- Rua Deodoro da Fonseca, 43

UBSF Eucaliptal- Raimundo Diogo, 341

UBSF Jardim Belmonte- Avenida Santa Rosa, 420

UBSF Jardim Belvedere- Rua Romeu da Costa Vieira, 127

UBSF Jardim Cidade do Aço- Rua Frei Henrique Soares, 183

UBSF Mariana Torres- Alameda Trinta e Dois, 111

UBSF Nova Primavera- Rua Ponciano Guimarães, 12

UBSF Padre Josimo- Rua Conquista

UBSF Ponte Alta- Rua Aurora Bezerra, 463

UBSF Roma I- Rua Baoba, 73

UBSF Roma II- Rua Sete, 139

UBS Rústico- Rua Setenta e Cinco, 80

UBSF Santa Cruz- Avenida Orlando Jerônimo Téles, 130

UBSF Santa Rita do Zarur- Rua Lambari, 215

UBSF São Carlos- Avenida Florestal, 195

UBSF São Lucas- Rua Vereador Francisco Evangelista Delgado, 986

UBS São Luiz- Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, 88

UBSF São Sebastião- Rua Dois, 69

UBSF Siderópolis- Rua Sessenta, 2000

UBSF Três Poços- Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325

UBSF Verde Vale- Rua Paraíso das Garças, 73

UBSF Vila Americana- Rua Estados Unidos, 324

UBSF Vila Brasília- Rua Nova Brasília, 424

UBSF Vila Rica Tiradentes-Rua Vinte, 354

UBSF Vila Rica Três Poços- Rua Um, 483

Lembrando que o atendimento aos idosos nessas unidades está mantido.