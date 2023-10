IFRJ realiza aula inaugural em Paraty

Paraty – Quatro cursos técnicos do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) chegaram a Paraty, na última semana. O prefeito Luciano Vidal e o vice-prefeito Pastor Izaques participaram da aula inaugural do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, na escola Pequenina Calixto. O início das aulas acontece ainda no mês de outubro. O município foi o primeiro da região a receber cursos da instituição.

O Instituto chega a Paraty para oferecer, inicialmente, quatro cursos técnicos: cuidador de idoso, assistente administrativo, condutor de cultura local e organizador de eventos. As aulas começam este mês na escola Pequenina Calixto e depois serão transferidas para o prédio do Cefec, que está em fase final de construção.

Durante a aula inaugural, o prefeito Luciano Vidal ressaltou a importância da chegada da primeira escola técnica federal a Paraty e disse que a expectativa é de ampliação gradual dos cursos, à medida que o Instituto Federal de Educação se consolidar na cidade.

A secretária de Educação, Gabriela Gibrail, agradeceu ao reitor do IFRJ, Rafael Almada, pelo empenho em firmar a parceria com o município, o primeiro da Costa Verde a receber o IFRJ. Estiveram presentes também o Secretário de Cultura José Sérgio, Diretora da Coordenadoria da Juventude, Natália Braga, vereador Lucas Cordeiro e a vereadora Flora Sales e a secretária de Educação, Gabriela Gibrail.