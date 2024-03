Durante o evento membros da Igreja realizarão uma peça teatral. A entrada para as pessoas que desejam acompanhar as celebrações no Ginásio será gratuita.

Volta Redonda – A Igreja Católica Apostólica Brasileira realizará, na sexta-feira (29), a partir das 19h, no Ginásio Poliesportivo do bairro 249, em Volta Redonda, de um evento em celebração a Paixão de Cristo.

