Igreja de São Cosme e Damião será inaugurada em VR

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 09:31 horas

Nova unidade faz parte da Igreja Católica Apostólica Brasileira

Volta Redonda- Os devotos dos Santos São Cosme e Damião que residem em Volta Redonda agora terão a sua própria Igreja.

No próximo domingo, dia 27 de setembro, às 9h, a Igreja Católica Apostólica Brasileira inaugura a sua quarta Igreja em Volta Redonda, a de São Cosme e Damião.

No dia será celebrado uma missa com o bispo Dom Rodnei e todos os demais padres da região de Volta Redonda, e após a missa haverá distribuição de doces às crianças.

De acordo com o seminarista José Ricardo, a Igreja Católica Apostólica Brasileira já é representada por 4 igrejas em Volta Redonda, a Igreja de São Jorge no Bairro Jardim Ponte Alta; a Igreja de Santa Edwiges na 249; a Igreja de Santo Expedito em São Luiz da Barra e a nova Igreja de São Cosme e Damiao, que será inaugurada no bairro Padre Josimo, dia 27, data em que se comemora os irmãos médicos para o Candomblé e a Umbanda, e no dia 26 para os católicos.

Segundo José Ricardo, que é membro e seminarista da Igreja católica Apostólica Brasileira, a Igreja Brasileira é uma Igreja independente de Roma fundada por um bispo chamado Dom Duarte Costa, que em 1945 deixou a Igreja Católica Romana para fundar a Igreja Católica Brasileira.

“Na Igreja Brasileira os padres podem ser casados ou viver sozinhos com o celibato, eu fui seminarista da Igreja Católica Apostólica Romana, porém senti o desejo de casar e hoje sou casado, tenho uma filha de 2 anos e o desejo de ser padre continua firme dentro de mim”, declarou.

Em Barra Mansa, a Igreja Católica Apostólica Brasileira também está crescendo muito, e é representada pela Igreja de São Cristóvão, no bairro Boa Sorte.

“Já no bairro colônia, será inaugurada no dia 12 de outubro a Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, onde espero ter muitas pessoas na inauguração como católicos, espíritas, umbandistas e candomblecistas, porque a igreja católica apostólica brasileira abraça todas a crenças religiosas e todos credos”, afirmou José Ricardo.

São Cosme e Damião

Os Santos Cosme e Damião, irmãos gêmeos, morreram por volta de 300 d.C. Crê-se que foram médicos, e sua santidade é atribuída pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar por isso, devotados à fé.

Na Igreja Católica sua festa é celebrada no dia 26 de setembro, de acordo com o atual Calendário Litúrgico Romano do Rito Ordinário, e no dia 27 de setembro, pelo Calendário Litúrgico Romano do Rito Extraordinário.

Na Igreja Ortodoxa são celebrados no dia 1 de novembro e também em 1 de julho pelos ortodoxos gregos. Nas religiões afro-brasileiras, onde são sincretizados como entidades infantis, também são festejados em 27 de setembro.