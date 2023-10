Igreja Metodista do Vila Nova debate prevenção ao suicídio

Barra Mansa – A Igreja Metodista do bairro Vila Nova promoveu um encontro de mulheres que debateu a prevenção do suicídio. Intitulada ‘Roda de Conversa Entre Elas – Se Precisar, Peça Ajuda’, o evento, aberto para comunidade, reuniu cerca de 70 pessoas no sábado (30) de setembro, no salão da igreja.

A roda de conversa foi iniciativa da Sociedade de Mulheres e pelo Ministério de Ação Social. A presidente da sociedade, Alcione Rosa, destacou que assuntos delicados precisam ser tratados abertamente. “Foi muito importante a realização desse evento para conscientizar a população e reforçar a importância do combate à depressão e a prevenção ao suicídio. Não podemos nos calar diante do nosso papel de oferecer suporte à comunidade e assuntos como esse quando debatidos podem salvar vidas e precisam ganhar visibilidade”, apontou.

Como palestrantes estavam: a psicóloga clínica e organizacional, Milena Beliene; a teóloga e psicanalista, Cecília Pereira; a farmacêutica com experiência em saúde mental, Francielle Guerin; a farmacêutica e nutricionista, Elizangela Amado; e a graduada em Educação Física, Vanessa Pereira. A roda de conversa contou com o depoimento de uma pessoa que pensou em se suicidar.

Sinais

Segundo a psicóloga Milena Beliene, é preciso observar sinais que são apresentados para procurar ajuda ou ajudar o próximo. Esses sinais são: desesperança; desânimo em excesso; alterações extremas de humor; frases como ‘a vida não vale a pena’, ‘quero morrer’, ‘você sentirá minha falta’; uma melhora súbita demonstrando felicidade; comportamentos irresponsáveis e perigosos; mudança na rotina; dentre outros.

“O mês de setembro, onde debatemos fortemente esse tema acabou, porém, esse é um mês- chave de um assunto que precisa ser tratado o ano todo. Somos seres multifatoriais e não podemos reduzir a ideação suicida a um só aspecto, o da doença, o medicamentoso. Depressão, diferente de Transtorno Depressivo Maior, pode ser apenas um produto, um resultado de que algo não está bem fisiologicamente e que, se não tiver cuidado, reflete no corpo. Pode ser um problema biológico, financeiro, social e até cultural. Precisamos conhecer os sinais para podermos ajudar”, apontou.

Um tratamento correto, quando identificada uma depressão, é melhor sempre do que se automedicar. “Cada pessoa é única, cada organismo reage de um jeito, por isso a importância de procurar um profissional capacitado para te ajudar no melhor tratamento com resultado de cura sem riscos. Não tome remédio sem prescrição médica”, alertou a farmacêutica Francielle Guerin. A pastora responsável pela Igreja Metodista do bairro Vila Nova, Sônia Resende, disse que sair das quatro paredes da igreja e servir é a missão de toda igreja. “Quando nos unimos como comunidade para debater o Setembro Amarelo, mostramos que somos uma força de apoio e amor, prontos para iluminar o caminho da esperança e compreensão para todos que enfrentam desafios emocionais”, concluiu.