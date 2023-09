Igreja Metodista do Vila Nova promove roda de conversas para mulheres

Barra Mansa – A Sociedade de Mulheres e o Ministério de Ação Social da Igreja Metodista do bairro Vila Nova, promovem neste sábado (30), a partir das 16 h, uma roda de conversa para mulheres sobre o Setembro Amarelo. O evento é aberto para toda comunidade.

Intitulado como “Roda de Conversa Entre Elas: Se Precisar Peça Ajuda”, o objetivo é trocar experiências quanto à saúde mental e relembrar a importância de reconhecer sinais de comportamento depressivo ou suicida em familiares e amigos.

Como participantes da mesa estão: Milena Beliene, psicóloga clínica e organizacional; Cecília Pereira, teóloga e psicanalista; Francielle Guerin, farmacêutica com experiência na área de saúde mental; Elizangela Amado, farmacêutica e nutricionista; e Vanessa Pereira, graduada em Educação Física. Haverá ainda depoimento de uma pessoa que passou pela situação de não querer viver mais.

Segundo a presidente da Sociedade de Mulheres, Alcione Rosa, mesmo após a pandemia de Covid-19, o cenário de dor e incerteza ainda continua para muitos. “A proposta dessa roda de conversa, além de levar uma conscientização sobre o Setembro Amarelo, é mostrar para as mulheres que a vida, apesar das dificuldades e desafios que nos aparecem, é uma dádiva de Deus e devemos vivê-la com qualidade. A missão da Sociedade Metodista de Mulheres é viver para servir! E nós entendemos que o conhecimento é libertador e com certeza estaremos contribuindo para que mulheres sejam libertas de sofismas impostas pela sociedade”, apontou Alcione.

A pastora titular da Igreja Metodista em Vila Nova, Sônia Resende, destacou que discutir abertamente o Setembro Amarelo promove a conscientização sobre questões cruciais de saúde mental. “Ao abordar temas relacionados à prevenção do suicídio e ao bem-estar emocional, estamos quebrando o estigma que frequentemente envolve esses assuntos. Essas conversas abertas oferecem um espaço seguro para compartilhar experiências, buscar apoio e aprender sobre os sinais de alerta. Assim não apenas proporcionamos apoio às pessoas que estão enfrentando desafios emocionais, mas também criamos uma sociedade mais empática e atenta, onde a saúde mental é valorizada e tratada com a seriedade que merece”, falou a pastora.

As interessadas em participar da roda de conversa podem fazer inscrição gratuita através do WhatsApp (24) 99246-5585.