Ilha Grande recebe obras de modernização de energia elétrica

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 08:14 horas

Angra dos Reis – As obras de modernização da rede elétrica da Ilha Grande já foram concluídas. A medida visa modernizar e também melhorar a qualidade de fornecimento na região, que tem forte atuação turística. O investimento foi de R$ 35 milhões e beneficiou trechos significativos da ilha, impactando, aproximadamente, 2.600 pessoas.

Entre as obras realizadas na Ilha Grande estão a construção de 20 km de rede elétrica e a substituição de 470 postes. Além disso, foram instalados sete equipamentos telecomandados, que tornam a rede elétrica automatizada e agilizam o restabelecimento de energia em caso de interrupções.

Os resultados já estão sendo percebidos, já que, de janeiro a junho de 2020 foi possível identificar a redução de, aproximadamente, 74% no tempo médio das interrupções de energia por cliente (DEC) e 40% na quantidade média de vezes que os clientes ficam sem energia (FEC), em comparação com o mesmo período do ano anterior.

– A Ilha Grande tem sido uma prioridade para nós e, neste momento, celebramos a finalização dessas obras que serão importantes para a população da região e para o turismo, assim que for retomado. Focamos e investimos em tecnologia para modernizar a digitalizar a área – comenta Artur Tavares, presidente da Enel Distribuição Rio.

A Vila de Provetá faz parte das localidades beneficiadas pelo investimento da Enel Distribuição Rio e recebeu um Parque Gerador permanente, para atuar em eventuais contingências na rede, que começou a funcionar em dezembro de 2019, podendo ser acionado a qualquer momento. No período do verão 2020, a região do Abraão também recebeu parque semelhante, tendo em vista que a região é bastante acessada por turistas no período.

– Um sistema de fornecimento de energia eficiente é de fundamental importância para a qualidade de vida da população e para bem receber os visitantes. A prefeitura tem prestado todo o apoio a Enel na execução do trabalho e consideramos essa entrega um avanço e um ganho para a Ilha Grande. Seguimos na expectativa de mais desdobramentos, sobretudo em relação as vilas que ainda não dispõem do serviço, como Palmas, Aventureiro e Parnaioca. Embora algumas áreas tenham restrições quanto a legislação para um sistema convencional, as tecnologias alternativas como a solar pode nos oferecer promissoras possibilidades e, o mais importante, com impactos ambientais reduzidos – declara o secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Kazio Tonack.