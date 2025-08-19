Ilha Grande registra castração de 51 cães e gatos em Aventureiro

Angra dos Reis – Uma ação conjunta da Superintendência de Bem-Estar Animal, do Grupo de Resposta a Animais em Desastre (Grad) e do Inea permitiu a castração de 47 felinos e quatro cães, entre machos e fêmeas, na praia do Aventureiro, na Ilha Grande, entre os dias 12 e 15 de agosto. A iniciativa teve como objetivo promover o controle populacional de animais domésticos na região, gerar maior equilíbrio com a fauna silvestre local e contribuir para a conservação da biodiversidade.

A ação também buscou reduzir os impactos ambientais e proporcionar bem-estar aos animais, evitando brigas por território, reprodução descontrolada e possíveis doenças. Além da castração, todos foram vacinados contra raiva, doença considerada zoonose, e microchipados, para permitir a identificação em futuras intervenções. Os felinos receberam ainda imunização contra outras enfermidades específicas da espécie.

De acordo com a veterinária e Diretora do Bem-Estar Animal, Karen Ururahy, o trabalho foi essencial para garantir saúde pública.

“Quando se controla a reprodução desses animais, automaticamente se reduzem os índices de abandono, fome e maus-tratos. Além disso, diminuímos a disseminação de doenças, o que impacta diretamente no bem-estar da população humana e animal da região”, destacou.

A captura de mais de 90% dos felinos só foi possível devido ao uso de câmeras de monitoramento e armadilhas instaladas em diferentes pontos da ilha. São animais de vida livre, considerados ferais por não terem contato direto com seres humanos e viverem em áreas de mata.