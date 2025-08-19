terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Ilha Grande registra castração de 51 cães e gatos em Aventureiro

Foram castrados 47 felinos e quatro cães na praia do Aventureiro, além de imunização contra raiva e outras doenças

by alice couto

Foto: Divulgação PMAR

Angra dos Reis – Uma ação conjunta da Superintendência de Bem-Estar Animal, do Grupo de Resposta a Animais em Desastre (Grad) e do Inea permitiu a castração de 47 felinos e quatro cães, entre machos e fêmeas, na praia do Aventureiro, na Ilha Grande, entre os dias 12 e 15 de agosto. A iniciativa teve como objetivo promover o controle populacional de animais domésticos na região, gerar maior equilíbrio com a fauna silvestre local e contribuir para a conservação da biodiversidade.

A ação também buscou reduzir os impactos ambientais e proporcionar bem-estar aos animais, evitando brigas por território, reprodução descontrolada e possíveis doenças. Além da castração, todos foram vacinados contra raiva, doença considerada zoonose, e microchipados, para permitir a identificação em futuras intervenções. Os felinos receberam ainda imunização contra outras enfermidades específicas da espécie.

De acordo com a veterinária e Diretora do Bem-Estar Animal, Karen Ururahy, o trabalho foi essencial para garantir saúde pública.

“Quando se controla a reprodução desses animais, automaticamente se reduzem os índices de abandono, fome e maus-tratos. Além disso, diminuímos a disseminação de doenças, o que impacta diretamente no bem-estar da população humana e animal da região”,  destacou.

A captura de mais de 90% dos felinos só foi possível devido ao uso de câmeras de monitoramento e armadilhas instaladas em diferentes pontos da ilha. São animais de vida livre, considerados ferais por não terem contato direto com seres humanos e viverem em áreas de mata.

 

 

Você também pode gostar

Itatiaia entrega obras de reforma do pronto-socorro do...

Secretaria de Estado de Saúde reforça cuidados com...

Maior transportador a passar pela Dutra chega ao...

Ceam BM promove roda de conversa com foco...

Tutuca discute transporte intermunicipal com Detro e vereadores

Programa ‘IPVA em Dia’ terá novo prazo de...

Supermercado é interditado pela Fiscalização Sanitária, em Pinheiral

Eduardo Paes confirma presença na filiação de Leo...

Angra dos Reis recebe 17ª edição da FITA...

Placas de prevenção são atualizadas em áreas turísticas...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996