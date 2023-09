Imobiliária doa mais de 100 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, em Barra Mansa

Barra Mansa – A FR Prime Imóveis dá início às ações do projeto social “1C5C (1casa = 5 cestas)”, no próximo dia 16 de setembro, às 10h, em Barra Mansa. O projeto consiste em doar 5 cestas básicas a cada casa vendida pela imobiliária. Mais de 100 cestas serão entregues às famílias na Quadra Municipal do bairro São Judas Tadeu, Barra Mansa.

De acordo com o CEO da imobiliária, Flávio Ribeiro, a iniciativa visa contribuir com a sociedade e a região onde a imobiliária atua. “É algo que vínhamos pensando e construindo juntos até chegar no 1C5C. É um compromisso que assumimos a partir de agora, com a primeira ação do nosso projeto”, pontua.

O “1C5C” da FR Prime Imóveis prevê que a entrega de cestas básicas aconteça mensalmente, e a cada mês seja para comunidades e instituições diferentes. “As ações serão contínuas. Nosso time de corretores está engajado na meta de contribuir cada vez mais com a sociedade”, diz o CEO.

FR Prime Imóveis

O nome FR PRIME não é fruto do acaso. A palavra “Prime”, em inglês, significa principal, de primeira qualidade. A palavra escolhida é para representar o nível de serviço que o time de corretores busca fornecer a cada cliente. São mais de 500 sonhos de moradia própria realizados. Mais informações podem ser acessadas pelo wpp (24) 99878-7570 e no perfil no Instagram @frprimeimoveis.