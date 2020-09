Imóveis do Minha Casa Minha Vida em Barra Mansa serão vistoriados pela prefeitura até o fim de setembro

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 10:56 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa está iniciando a partir desta terça-feira (15), a organização das vistorias das 680 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, nos bairros Paraíso de Cima e Santa Isabel.

O procedimento segue o cronograma prévio de agendamento e deverá se estender até o fim do mês de setembro.

Segundo o subsecretário de Habitação, Alberto Almeida Carneiro informou, para a vistoria é necessária a presença do titular contemplado ou de seu cônjuge, com apresentação do documento de identificação.

Disse também que a listagem com a data e horário da vistoria pode ser consultada no site da Prefeitura, no Portal da Transparência, no endereço: https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br.

– Durante a vistoria será comunicada a data futura para a assinatura dos contratos, assim como os detalhes pertinentes a essa próxima etapa. É importante ressaltar que não é permitida a entrada de acompanhantes na vistoria ao imóvel – lembrou Alberto, salientando que pelo cronograma estabelecido as vistorias seguem até o fim de setembro.

O subsecretário ressaltou que após a assinatura do contrato, será comunicada a data de entrega das chaves, que deverá respeitar o tempo de emissão das escrituras pelo cartório.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (24) 99864-1006, preferencialmente por WhatsApp, ou presencialmente na Subsecretaria de Habitação de Barra Mansa, situada no pátio do Prefeitura, na Rua Luis Ponce, 263, Centro.