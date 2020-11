INB realiza Exercício de Emergência e Segurança Física Nuclear 

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 11:05 horas

Resende – O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), vai supervisionar, entre os dias 17 e 19 de novembro, o exercício parcial de resposta à emergência e segurança física nuclear da Fábrica de Combustível Nuclear (FCN, da Indústrias Nucleares do Brasil-INB, em Resende. Em função da pandemia de Covid-19, os centros de emergência operarão nos modos presencial e virtual. Os representantes das instituições do Comitê de Planejamento estarão reunidos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), interagindo com a equipe da INB que permanecerá na fábrica.

Participarão do evento no dia 17, a partir de 9h, o presidente da INB, Carlos Freire Moreira; o secretário de Coordenação de Sistemas do GSI, Contra-Almirante Carlos André Coronha Macedo e o diretor do Departamento de Coordenação do Sipron, capitão de Mar e Guerra Márcio Gonçalves Taveira.

Os exercícios de emergência servem como base para um programa de melhoria contínua da estrutura de resposta e têm o propósito de avaliar e, se for o caso, aperfeiçoar planos e procedimentos, além de treinar a estrutura de resposta à emergência e segurança física nuclear. Durante a atividade, os centros de emergência do Sipron em Brasília e no Estado do Rio de Janeiro serão ativados. A equipe de resposta da FCN e os integrantes do Copren/Res deverão apresentar soluções a cenários que envolvam situações de incêndio, ataque cibernético e sobrevoo de drones nas instalações da fábrica. As simulações acontecerão apenas no modo virtual.

Participarão cerca de 50 instituições dos níveis nacional, estadual e local, entre elas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defesa Civil Municipal de Resende e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).