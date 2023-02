Incêndio atinge caminhão e casa no Pinto da Serra - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 13:43 horas

Volta Redonda – Uma casa pegou fogo na Avenida Francisco Torres, próximo ao Detran, na localidade de Pinto da Serra, em Volta Redonda. O incêndio teria tido início por volta das 5h de sexta-feira (10), quando equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas por vizinhos. Os militares contaram com apoio do quartel de Barra Mansa. Um caminhão que estava parado em frente também foi atingido pelas chamas e ficou parcialmente queimado.

Não havia nenhum morador na residência e ninguém ficou ferido.

A casa de três andares fica ao lado de uma madeireira. A suspeita é que o incêndio tenha tido início no caminhão e depois atingido o imóvel. Testemunhas acreditam que um usuário de crack tenha dado início ao fogo, dentro do caminhão.

A equipe de reportagem do DIÁRIO DO VALE acompanhou o trabalho dos bombeiros, que contou com uma equipe de mais de 20 homens. No local foi encontrado material inflamável e havia muito lixo. A Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram no local. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda (90ª DP).