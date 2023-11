Incêndio atinge parque natural em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro - Diário do Vale

Arraial do Cabo – Um incêndio atinge o Parque Natural Municipal da Restinga de Massambaba, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, há um “rastro de destruição”, e o fogo consumiu até agora uma área equivalente a dez campos de futebol. Equipes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e do Guarda-Parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão trabalhando para combater as chamas. Pelo menos 17 combatentes foram mobilizados.