Incêndio em hospital de Itatiaia é controlado

Itatiaia – A ala da maternidade do Hospital Municipal Doutor Manuel Martins de Barros, no bairro Jardim Itatiaia, pegou fogo no início da noite desta quarta-feira (22). O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não teve nenhuma vítima.

De acordo com informações apuradas pelo Diário do Vale, o incêndio teve inicio por causa de uma pane elétrica num aparelho de ar condicionado na ala da maternidade do hospital. O prefeito da cidade, Irineu Nogueira, estava no local para acompanhar o resgate dos pacientes, que por conta da fumaça foram retirados do local.

Em suas redes sociais, o prefeito tranquilizou a população. “Quero tranquilizar a todos e dizer que as medidas para preservar os pacientes, acompanhantes e servidores foram tomadas imediatamente, assim como todo o transporte com carros, vans e ambulâncias foi prontamente mobilizado para tornar mais ágil o atendimento e dar todo o suporte necessário inclusive aos familiares”, frisou.