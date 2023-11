Iniciativa da Secretaria de Educação facilita compreensão dos processos nas unidades escolares

Barra Mansa – Com o objetivo de elucidar para a população como é realizada uma rotina de trabalho nas unidades escolares, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, implantou recentemente a ferramenta ‘Painel de Gestão à Vista’. Através desta é possível ter um panorama de dentro da escola, dando maior transparência ao trabalho realizado pelas unidades de ensino, a fim de compartilhar e de promover o acompanhamento por parte da comunidade.

Todo processo foi alcançado após muitas reuniões e análises e levou cerca de dois meses para ser implementado. Ele foi norteado pela equipe de Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGE), cuja função é acompanhar de perto a gestão das escolas, dando suporte ao trabalho dos gestores, com vistas à melhoria dos processos institucionais.

O secretário de Educação, Marcus Barros, revelou como é importante para professores, e, principalmente, pais e alunos, terem essa oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho nas unidades. “O Painel de Gestão à Vista mostra de uma forma acessível para todos os investimentos que são realizados pelas escolas durante o ano e o desenvolvimento das mesmas, a fim de prestar contas e aproximar a comunidade da gestão escolar”, destacou.

A coordenadora dos Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar, Marcela Rezende, detalhou o funcionamento do Painel. “Nele consta, a caracterização das unidades, seus índices de desempenho, projetos desenvolvidos, além da parte financeira, com a apresentação dos demonstrativos de aplicação das verbas municipais, no caso do Investe Escola, assim como das verbas federais. A ferramenta será atualizada periodicamente, de acordo com a demanda de cada unidade escolar”, informou.

O Painel de Gestão foi colocado em todas as 66 unidades do município e ficam em locais de fácil acesso.