Inscrição para o edital do carnaval entra em fase final em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:25 horas

Barra Mansa- O prazo para inscrição do edital de Carnaval em Barra Mansa será encerrado nos dias 21 (blocos) e 27 (bandas). Os resultados estão previstos para serem divulgados em até sete dias após o encerramento da data limite. Já foram lançados os editais para a seleção de quatro blocos de rua e a contratação de duas bandas para apresentação das matinês do Carnaval 2020, em Barra Mansa.

A documentação necessária e as regras para se inscrever estão disponibilizadas no edital do concurso, no site da prefeitura. O evento é organizado pela Fundação Cultura do município e conta com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar.

O carnaval desse ano será celebrado entre os dias 22 e 25 de fevereiro no município. Para o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a expectativa de público gira em torno de mil pessoas por dia em cada bloco, já para as matinês é esperado de quatro a cinco mil foliões.

– Estamos empolgados com o carnaval. Barra Mansa é uma cidade que respira cultura e nosso objetivo é garantir que ela esteja presente e acessível a todos – expressou.

Bravo ainda explicou que o processo de seleção por meio de edital acontece desde 2019, pela necessidade de maior transparência e democratização.

– A seleção por meio de editais vêm também com a proposta de descentralizar os blocos, levando para as comunidades a festividade de uma forma mais ampla. Ainda estamos caminhando para que, em todos os bairros, tenha acesso a festa, que é uma das mais esperadas pelos brasileiros – finalizou o presidente.