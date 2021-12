Inscrições abertas para a Colônia de Férias Firjan SESI

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 09:36 horas

Rio e Sul Fluminense – Já estão abertas as inscrições para a tradicional Colônia de Férias Firjan SESI, realizada em todo estado do Rio de Janeiro. A temporada Verão 2022 acontecerá entre os dias 10 a 12 de janeiro, de 13 às 17h. Ela será na modalidade presencial, obedecendo às determinações de todos os decretos municipais e orientações do Ministério da Saúde.

As inscrições devem ser realizadas na unidade Firjan SESI escolhida ou o interessado pode registrar seu interesse no www.firjan.com.br/coloniadeferias. As atividades serão realizadas prioritariamente ao ar livre. Seguindo os protocolos de segurança, haverá aferição de temperatura para a entrada dos participantes, uso de máscara obrigatório durante todo o período e higienização constante das mãos. Além disto, a limpeza e sanitização dos ambientes será diária.

A Colônia de Férias Firjan SESI terá atividades não só criativas e divertidas, mas também voltadas à promoção da saúde, além de serem conduzidas por profissionais experientes. A oferta inclui: futebol, vôlei, queimada, brincadeiras antigas, oficina de culinária, jogos educativos, gincana, oficinamaker, entre outros divertimentos e conteúdos educativos.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 0231 231 ou 4002-0231, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Confira as unidades Firjan SESI na Região Sul Fluminense: