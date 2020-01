Inscrições abertas para curso de biologia no IFRJ em Pinheiral

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 14:36 horas

Pinheiral- Estão abertas as inscrições para o curso superior gratuito de Ciências Biológicas (Biologia), licenciatura, no IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro)- campus Pinheiral. Interessados que tenham realizado as edições de 2017, 2018 ou 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever no período de 06 a 20 de janeiro, das 13h às 18h.

Inscrições presenciais na Secretaria Acadêmica do Campus Pinheiral, que fica na Rua José Breves 550, Centro – Pinheiral. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Para se inscrever, é necessário anexar o Boletim do Enem 2017, 2018 ou 2019 com número de inscrição e notas obtidas em cada uma das provas de área de conhecimento e redação.

São 40 vagas para ingresso no 1º semestre de 2020 e as aulas acontecerão no período noturno. Para mais informações sobre o processo de seleção, acesse o edital Nº 61/2019 ou ligue para (24) 3356-8254.

De acordo com a coordenadora do curso, a professora Sabrina Araújo de Almeida, o curso tem foco na atuação em sala de aula como docente e na orientação de projetos de Educação Ambiental. Entretanto, a professora afirma que os alunos terão oportunidades para atuar com pesquisas, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outras atividades profissionais estabelecidas nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção.

Além do corpo docente formado por mestres e doutores, Sabrina destaca, ainda, a infraestrutura do Campus Pinheiral para a formação discente.

– São mais de 300 hectares de extensão com laboratórios de Zoologia, Botânica, Química, Microbiologia, divulgação científica e ensino de ciências, dentre outros, que contribuirão no processo de formação do profissional – analisou.