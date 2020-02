Inscrições abertas para curso sobre a história de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 18:50 horas

Centro de Informações Turísticas vai promover a capacitação dos interessados, as vagas são limitadas

Volta Redonda– Estão abertas as inscrições para o curso “História de Volta Redonda” promovido pelo Centro de Informações Turísticas, que foi recém-inaugurado pela prefeitura. As vagas são limitadas e devem ser feitas no link (www.even3.com.br/capaciturhistoriavr/) ou pelo telefone: (24) 3340-2287. O curso será ministrado em oito aulas, nele, os alunos poderão aprender a formular um roteiro, aumentando as possibilidades de trabalho para guias e a população em geral.

No espaço, os visitantes encontram informações sobre serviços como alimentação, hospedagem, lazer, cultura e áreas naturais, assim como roteiros de ações realizadas em Volta Redonda, além da venda de souvenires e de artesanatos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, afirmou que o Centro de Informações Turísticas de Volta Redonda vai acolher e dar mais visibilidade as ações e atividades que acontecem em Volta Redonda.

– O centro é um marco para a cidade nesse seguimento. Valorizando o turismo da cidade e dando mais opções aos muitos visitantes que ocupam nossos hotéis. Essas pessoas vêm a negócios, compras, saúde e eventos. Somos uma cidade referência na região e este Centro é fundamental para acolher os visitantes – contou.

O espaço está localizado na Vila Santa Cecília e é destinado à promoção e o fomento do turismo na cidade. O local fica aberto de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 18h.

O curso será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) junto com a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).