Inscrições abertas para o Vestibular Cederj tem mais de sete mil vagas

Estado do Rio – Estão abertas as inscrições do Vestibular Cederj. São ofertadas 7.518 vagas em 17 cursos para o primeiro período letivo de 2024, todos em nível de graduação – na modalidade de educação a distância e em regime semipresencial, nos polos regionais do Cederj, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O prazo se estende até 12 de novembro e o link para inscrição é www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-1/. A taxa é no valor de R$ 89,90.

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Cursos e polos

Os cursos ofertados neste vestibular são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia Meteorológica, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com 43 Polos Cederj, onde os alunos realizam atividades presenciais como aulas no laboratório, avaliações e tutoria.