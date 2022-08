Inscrições para o 49º Salão da Primavera terminam na próxima semana

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 12:12 horas

Artistas plásticos interessados em participar têm até 29 de agosto para se inscrever; edital completo está disponível na página inicial do site da Prefeitura de Resende

Resende – As inscrições para o 49° Salão da Primavera, promovido pela Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, chegaram na última semana. Os artistas plásticos interessados têm até o dia 29 de agosto para inscrever suas obras.

O edital completo da 49ª edição está disponível na página inicial do site institucional da Prefeitura. Os interessados podem inscrever até três obras inéditas por artista ou grupo, nas seguintes categorias: pintura; desenho/ilustração; gravura; escultura/objeto/instalação; fotografia/arte digital/vídeo/multimídia.

O Salão da Primavera é voltado para artistas plásticos brasileiros residentes no país ou no exterior, estrangeiros legalmente residentes no Brasil e também pessoas acima de 16 anos, mediante autorização do responsável.

As inscrições são aceitas apenas com a entrega física das obras. De acordo com o edital é necessário a ficha de inscrição preenchida corretamente, o currículo vitae e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Os candidatos deverão entregar as obras e a documentação em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h30, no Museu de Arte Moderna de Resende.

-Chegamos nos últimos dias de inscrição do 49° Salão da Primavera, os artistas interessados não podem perder esta oportunidade. A exposição busca incentivar as produções artísticas, estimular a criatividade dos artistas e ainda promover o intercâmbio entre eles – lembrou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

As obras inscritas passarão por uma Comissão Julgadora formada por três membros do campo das Artes Plásticas. A Comissão Julgadora selecionará e avaliará as obras levando em consideração os critérios de qualidade técnica, relevância estética e conceitual, originalidade, criatividade e pesquisa.

Mais informações ou orientações sobre o 49° Salão da Primavera podem ser obtidas com a coordenação do MAM Resende, de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h30, pessoalmente pelo telefone: (24) 3360-6155 ou pelo e-mail: [email protected] . O MAM fica localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico.