Inscrições para processo seletivo de Jovem Aprendiz em Itatiaia terminam amanhã

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 12:23 horas

Itatiaia- Os interessados em participar do Programa Jovem Aprendiz em Itatiaia tem até esta sexta-feira, 28 para se inscrever no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

A iniciativa desta ação que tem como objetivo ajudar os jovens da cidade a entrarem no mercado de trabalho, é uma parceria entre a Prefeitura, através da secretária de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e Groupe Seb.

De acordo com a prefeitura de Itatiaia, para participar é preciso ter entre 18 e 22 anos, residir em Itatiaia, ter Ensino Médio Completo ou o estar cursando no Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Lembrando que é necessário ainda apresentar um currículo constando todas as informações.

Os currículos devem ser entregues pessoalmente na sede do SINE, localizada na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro.