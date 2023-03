Inscrições para processo seletivo em VR vão até segunda-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 20:07 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Educação (SME) abriu um processo seletivo para contratar cuidadores para a área educacional. As inscrições, que devem ser feitas pela internet, vão até às 17h desta segunda-feira (20). Para disputar as vagas – cinco, sendo uma para Pessoa com Deficiência (PCD) e uma da cota para negros –, é preciso ter o Ensino Fundamental completo. A remuneração para carga horária de 220 horas por mês é de R$ 1.302,00, acrescida de Auxílio Alimentação de R$ 250,00, gratificação social de R$ 200,00 e demais ganhos previstos na legislação vigente.

De acordo com a SME, a prova objetiva para os candidatos será no dia 2 de abril, às 9h, e terá questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos. Os locais de prova serão publicados no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico no dia 30 de março, a partir das 17h. A prefeitura informou que, em caso de dificuldade de acesso à Internet, os candidatos podem fazer as inscrições na Subprefeitura do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 46, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Atribuições

Acompanhar e auxiliar estudantes com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades escolares é uma das atribuições do cuidador da área educacional. Além disso, deve ministrar, de acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos específicos. Outra tarefa a ser cumprida pelos aprovados é promover, nos horários determinados, a alimentação, higiene corporal e bucal dos alunos atendidos e, também, dar apoio aos professores em projetos e atividades.