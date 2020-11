Instituição do Ministério de Acólito será realizado na comunidade Santa Cecília

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 09:01 horas

Diocese- A Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda e o Seminário Diocesano Santo Oscar Romero convidam os fiéis para a Santa Missa da Solenidade de Cristo Rei do Universo em que serão instituídos Acólitos da Igreja, pelas mãos do bispo diocesano, dom Luiz Henrique, os seminaristas: Daniel Cezar de Faria, Iago de Almeida Jesus e Mayron J. A. Pereira.

A solenidade será no dia 22, às 9h, na comunidade Santa Cecília em Volta Redonda.

Acompanhe a transmissão pelas redes sociais da diocese e Rádio Sintonia do Vale.