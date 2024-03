Instituto Comunitário Paraty promove encontro em prol do fortalecimento de projetos sociais da região

Paraty– Nos próximos dias 2 e 3 de abril, o Instituto Comunitário Paraty (ICP) irá promover um encontro em prol do fortalecimento de projetos sociais da região com as organizações que irão fazer parte da associação e também para reunir parceiros e potenciais doadores para atividades futuras.

O ICP conta com o apoio do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) por meio do Transformando Territórios.

A iniciativa do IDIS com a Charles Stewart Mott Foundation fomenta a criação e fortalecimento de Institutos e Fundações Comunitárias no Brasil, com o engajamento de doadores e sociedade civil, compartilhamento de conhecimento e apoio técnico. ‌“A construção coletiva de um instituto comunitário é vital. Uma organização que funciona nesse modelo territorial é capaz de identificar problemas e endereçá-los de forma eficiente”, explica a gerente de projetos do IDIS, Whilla Castelhano, que lidera o programa no Instituto.